Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kınık Mahallesi ile Kurşunlu Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Özcan T. (62) yönetimindeki 16 AZL 766 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan B. (43) yönetimindeki 19 TC 519 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 AZL 766 plakalı otomobildeki Mehmet D. (81) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
