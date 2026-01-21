Haberler

Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Güncelleme:
İnegöl'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 263 adet sarılmış makaron, bin adet boş makaron, 15 kilo 791 gram tütün ve bir tütün sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, komutanlık ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ocak 2026 tarihinde alınan arama kararına istinaden bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sarılmış makaron, bin adet boş makaron, 15 kilo 791 gram tütün ile 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
