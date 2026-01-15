Haberler

Bursa'da 87 bin 400 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Bursa'da 87 bin 400 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi'de kaçak sigara üretimi ve satışı yapan bir kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 87 bin 400 adet kaçak makaron sigara ve 64 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesinde büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.A. isimli şahsın kaçak tütün mamulleri bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edildi. Şahsın Soğanlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen aramalarda,4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 87 bin 400 adet kaçak makaron sigara, 64 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı