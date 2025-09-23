Haberler

Bursa'da Jandarma Operasyonu: 8 Kilo 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde şeffaf streç filmlere sarılı vakumlu paketler içinde 8 kilo 900 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada şeffaf streç filmlere sarılı vakumlu paketler içinde 8 kilo 900 gram esrar ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucuya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yüklü miktarda esrar ele geçirdi. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, şeffaf streç filmlere sarılı vakumlu paketler içinde 8 kilo 900 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu. Operasyonda ayrıca bir adet cep telefonuna da el konuldu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.