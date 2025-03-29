Bursa'da İzinsiz Gösteri Düzenleyen 19 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da izinsiz gösteri düzenleyen 19 şüpheli tutuklandı, 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında izinsiz düzenlenen gösterilerde 52 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı. 26 şüpheli tutuklama, 26 şüpheli ise adli kontrol kararıyla Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - BURSA