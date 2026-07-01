Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Bursa'da işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Gençali Kavşağı'nda meydana geldi. Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı