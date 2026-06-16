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Bursa'da iki grup birbirine girdi: Tekme, tokat ve sopalar havada uçuştu

Bursa'da iki grup birbirine girdi: Tekme, tokat ve sopalar havada uçuştu
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Bursa Osmangazi'de iki grup arasında çıkan tekme, tokat ve sopalı kavga polis müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve sopalar kullanıldı. Mahalle sakinlerinin endişeyle izlediği kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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