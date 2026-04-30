Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyithan S. (27) yönetimindeki 16 BRP 772 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Ahmet A. (46) idaresindeki 16 ARM 848 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BRP 772 plakalı araçtaki yolcu M.S. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı