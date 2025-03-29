Bursa'da İftar Saati Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

İftar saati yaşanan kazadan acı haber geldi

BURSA - Bursa'da dün iftar saati kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada otobüs beklerken ağır yaralanan Mesut Cambaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 19 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaa S. idaresindeki 34 RB plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Ortalık savaş alanına döndü

Otobüs durağına dalan otomobil, duraktaki yolcuları altına aldıktan sonra aydınlatma direğini devirerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Cambaz ile Metin K. ağır yaralanırken, Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Cambaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Metin K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.