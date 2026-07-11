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Sokak ortasında girdikleri çatışmada yaralanan şahıs 25 gün hayata tutunabildi

Sokak ortasında girdikleri çatışmada yaralanan şahıs 25 gün hayata tutunabildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Haziran'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Oğulcan Dinç, 25 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli F.D. tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameraya yansırken, ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç'ten acı haber geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde 25 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 15 Haziran'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Oğulcan Dinç ile F.D. sokakta karşı karşıya geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Oğulcan Dinç'in elindeki tabancayla F.D.'yi takip ederek ateş açtığı, bunun üzerine F.D.'nin de silahla karşılık verdiği görüldü. Karşılıklı ateş sırasında kurşunların isabet ettiği Oğulcan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde çok sayıda boş kovan ile 1 tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından kaçan F.D., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımda 25 gündür tedavi altında bulunan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç ise doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın ölümüyle birlikte soruşturmanın seyrinin değişebileceği öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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