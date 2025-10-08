Haberler

Bursa'da Hırsızlık Önleme Bilgilendirme Çalışmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla vatandaşlara ev güvenliği ve ihbar sistemleri hakkında bilgi vererek farkındalık oluşturdu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ikametler ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla yüz yüze görüştü. Ekipler, ev güvenliği, kamera sistemlerinin önemi, şüpheli şahısların fark edilmesi ve 112 ihbar hattına bildirim yapılması konularında bilgi verdi. Ayrıca hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik hazırlanan el ilanları vatandaşlara dağıtılarak farkındalık oluşturuldu. Yetkililer, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Günlerdir gözaltındaydı! Cehennem Necati hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket

Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu

Kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.