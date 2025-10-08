Bursa'da Hırsızlık Önleme Bilgilendirme Çalışmaları

Bursa'nın Kestel ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ikametler ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla yüz yüze görüştü. Ekipler, ev güvenliği, kamera sistemlerinin önemi, şüpheli şahısların fark edilmesi ve 112 ihbar hattına bildirim yapılması konularında bilgi verdi. Ayrıca hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik hazırlanan el ilanları vatandaşlara dağıtılarak farkındalık oluşturuldu. Yetkililer, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA