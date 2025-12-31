Haberler

Bursa'da köprü altında şüpheli ölüm

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Gökdere Köprüsü altında hareketsiz yatan 35 yaşındaki Nesip B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 yaşındaki Nesip B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nesip B. (35)'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
