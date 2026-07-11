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Halk otobüsü tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı

Halk otobüsü tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, şerit üzerine park edilen kamyonetin görüşü kapatması sonucu halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü aracını alarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya, şerit üzerine park edilen kamyonetin neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsünün kazanın ardından aracını olay yerinden alarak uzaklaşması dikkat çekti.

Kaza, Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen halk otobüsü, tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şerit üzerine park edilen kamyonetin tali yoldan çıkan otomobil sürücüsünün görüşünü kapattığı, otomobilin bu nedenle ana yola çıkarak halk otobüsüyle çarpıştığı görüldü. Kazanın hemen ardından kamyonet sürücüsünün aracına binerek olay yerinden ayrıldığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, İncirli Caddesi'nde tramvay hattı bulunmasına rağmen iki şeritli yolun park edilen araçlar nedeniyle sık sık tek şeride düştüğünü belirterek, aynı noktada benzer kazaların yaşandığını ifade etti. Sürücüler, denetimlerin artırılmasını ve şerit üzerine park eden araçlara yönelik işlem yapılmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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