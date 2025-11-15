Bursa'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari bir araç, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç bir anda motor kısmından alev aldı. Yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA