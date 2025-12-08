Haberler

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarparak durdu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Sürücü Kenan U.(38) yönetimindeki 16 AZM 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Kader U. (33) ve çocukları 4 yaşındaki İbrahim U. ve 2 aylık Aslıhan U. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerini tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Komşuda Hürriyet Günü coşkusu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title