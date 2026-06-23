Bursa'da düzensiz göç denetimi: 3 bin 25 kişi sorgulandı

Bursa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 25 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı. Kaçak göçmenleri barındırdığı ve çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçları ve organizatörleriyle mücadele kapsamında il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 bin 25 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 29 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 251 aracı kontrol ederken, çeşitli ihlaller nedeniyle 6 araca toplam 96 bin 580 lira idari para cezası uyguladı.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 15 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 6 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı şekilde barındırdığı ve çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı