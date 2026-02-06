Haberler

Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 13 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik Mudanya'da düzenlenen operasyon sonucu 13 yabancı uyruklunun kaçak olarak çalıştırıldığını tespit etti. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan denetimlerde, iş yerinde çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslardan 11'inin kimliksiz, 2'sinin ise çalışma izninin bulunmadığı belirlendi. Kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen toplam 13 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı belirlenen şüphelilerden 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

