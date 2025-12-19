Haberler

İki grup tekme tokat kavga etti, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavga, çevrede paniğe yol açtı. Sözlü tartışmanın ardından büyüyen arbede, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup genç arasında çıkan tekme tokat kavga, çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan arbede bir vatandaşın amatör kamerasına yansırken, kavga kısa sürede sona erdi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup genç arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kısa sürede büyümesi engellenen kavgayı, gruplar arasındaki sağduyulu gençler araya girerek ayırdı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, taraflar bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kavga ile ilgili herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenildi. - BURSA

