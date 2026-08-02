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Bursa’da fabrikanın yanındaki arazide korkutan yangın

Bursa’da fabrikanın yanındaki arazide korkutan yangın
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Bursa’da bir fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da bir fabrikanın yanındaki boş arazide çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karacabey ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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