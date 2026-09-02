Bursa’da fabrikada yangın paniği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kuru meyve ve sebze üzerine faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kuru meyve ve sebze üzerine faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan tahta paletler bir anda alev aldı. Alevleri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı