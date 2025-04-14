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Bursa'da Emniyet Şeridinde Tıra Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan kamyonet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatıp kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla böyle çıktı: Feci kaza kamerada

Emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi

BURSA - Bursa'da emniyet şeridinde bekleyen tıra hızla gelen kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle tırın altına giren araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken 112 ekiplerine bilgi verdi. Bu esnada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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