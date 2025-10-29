Bursa'da Elektrikli Bisiklet Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa'da park halindeki bir otomobile çarpan elektrikli bisiklet, hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki bir otomobile elektrikli bisiklet çarptı. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşmak isteyen bisikletli aynı araca bir kez daha çarptı. Daha sonrasında bisikletli hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA