Bursa'da Ehliyet Kursunda Öğrenci-Öğretmen Kavgası Kamerada
Bursa'da bir ehliyet kursunda öğrencinin öğretmenine hakaret etmesi üzerine çıkan kavga amatör kameraya yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesindeki sınav sahasında yaşandı ve çevredeki vatandaşlar kavga eden iki tarafı ayırdı.
Ehliyet kursunda öğrenci öğretmen kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da ehliyet almak isteyen öğrenci ile öğretmen arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan ehliyet sınavı sahasında meydana geldi. Ehliyet almak isteyen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öğretmenine hakaret etti. Duruma sinirlenen öğretmen ile öğrenci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa