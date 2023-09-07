Bursa'da sabaha karşı bir eğlence merkezinde çıkan tartışmada silahla vurulan Gökhan Kılıç hayatını kaybetti. Cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı.

Bursa'da eğlence mekanı girişinde silahlı çatışma; 1 ölü, 3 yaralı (3)

Bursa'da, sabaha karşı eğlence merkezinde çıkan tartışmada silahla vurulup hayatını kaybeden Gökhan Kılıç, Zafer Mahallesi Zafer Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Gökhan Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sevenleri katıldı. (DHA)