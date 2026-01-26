Haberler

Bursa'da düğün konvoyunda gerginlik

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında kadın sürücü ile konvoydaki kişiler arasında tartışma çıktı. Olay büyümeden önlendi, polis ekipleri duruma müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düğün konvoyu sırasında yaşanan tartışma kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki düğün konvoyu sırasında bir kadın sürücü, girmek istediği sokağa ulaşabilmek için konvoydaki araçların arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada konvoyda bulunan bazı kişilerle kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine konvoydaki bazı şahısların araçlarından inerek kadın sürücüye doğru yöneldiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirerek olayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan gerginlik kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Haberler.com
500

