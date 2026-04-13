Bursa'da düğün konvoyunda tehlikeli şov

Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, müzik eşliğinde trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Araçlarıyla konvoy halinde ilerleyen sürücüler, zaman zaman ters şeride girip tekrar kendi şeritlerine dönerken, diğer sürücüleri riske attı.

Konvoydaki tehlikeli hareketler, arkadaşları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Yüksek sesli müzik eşliğinde yapılan konvoyda sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı