Bursa'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza

BURSA (İHA) – Bursa'da benzin istasyonunda sürücü, yaptığı drift nedeniyle jandarma ekiplerince tespit edilerek 140 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, benzer ihlallere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı