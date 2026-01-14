Bursa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabaha karşı Orhangazi'de üç adrese düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da yılbaşı öncesi 3 polis memurunun şehit edilmesiyle DEAŞ'a yönelik operasyonlarını hızlandıran Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Orhangazi ilçesinde sabaha karşı üç adrese operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - BURSA