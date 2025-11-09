Haberler

Bursa'da acı olay! Dalış yapan genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dalış yaptığı sırada boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 25 yaşındaki Emirhan Aydın, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dalış yaparken boğulma tehlikesi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.
  • Emirhan Aydın, Kumla Mahallesi sahilinde dalış sırasında uzun süre su yüzeyine çıkmayınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
  • Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dalış yaptığı sırada boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kumla Mahallesi sahilinde dalış yapan Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmaması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

