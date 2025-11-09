Bursa'da acı olay! Dalış yapan genç hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dalış yaptığı sırada boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kumla Mahallesi sahilinde dalış yapan Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmaması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.