Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı

Bursa'da yaşı küçük çocukların kavgasına büyükler de dahil olunca ortalık karıştı.

Bursa'da yaşı küçük çocukların kavgasına büyükler de dahil olunca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga son buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Parkı'nda yaşı küçük çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Bir anda birbirlerine vuran çocukları gören aileler kavgaya dahil oldu. Kavgayı gören güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gergin anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title