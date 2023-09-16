Bursa'da Çiğköfte Dükkanından Hırsızlık

Bursa'da bir hırsız, çiğköfte dükkanından işletmecinin cüzdanını çalıp kredi kartıyla alışveriş yaptı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan çiğköfteciye gelen hırsız, işyeri sahibi Ahmet Vurgun'un dışarı çıkmasını bekledi, Ahmet Vurgun dükkandan çıktığı anda hırsız çekmecede bulunan cüzdanı çaldı.

Dükkan sahibi Ahmet Vurgun,"Çay molası vermek için kapıya çıkmıştım, hırsız da karşı tarafta oturup benim çıkmamı bekliyormuş. Ben dükkandan çıktıktan sonra hırsız içeri girip ilk başta içerisini kontrol etmiş. Sonrasında tezgahın arkasına geçip cüzdanımı çalmış. Cüzdanımın çalındığını telefonuma gelen kredi kartı harcama bildiriminden öğrendim. Yaklaşık 10 bin lira zararım var. Yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum."dedi. - BURSA