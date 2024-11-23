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Bursa'da Çifte Kaza: Emniyet Cipi Kullanılamaz Hale Geldi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen bir kaza sonrası, olay yerine ulaşan polis ekiplerinin de çarptığı araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından trafik ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışmalara başladı.

Kaza peş peşe böyle geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz hale geldi

Kaza yerine giden polis ekipleri de kazaya karıştı, çifte kaza kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle su toplayan yolda bariyerlere çarpan otomobile olay yerinden geçen bölge trafik ekiplerinin çarpması sonucu iki kaza meydana geldi. Kaza anı kameraya yansırken, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 13: 15 sırlarında, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halinde S.G kontolündeki araç,yolda biriken su nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp yolun ortasında durdu. Olay sırasında kaza yerinden geçen bölge trafik ekiplerine ait polis cipi, kontrolsüz şekilde yolda kalan araca çarptı. Aracın fotoğraflarını çekmek için araçtan inen sürücüyü dikkatli olması yönünde uyaran çevredeki vatandaşlar, ikinci kazada sürücünün zarar görmesini engellemiş oldu.

Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye intikal eden ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Sürücülere, yoğun yağış altında dikkatli olmaları ve hızlarını yol koşullarına uygun şekilde ayarlamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde siyah aracın direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyere çarpma anı, hemen ardından ise polis aracının aynı şekilde bariyerlere çarpma anı görüntülendi.

Bursa'da Çifte Kaza: Emniyet Cipi Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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