Silahla kovaladığı şahsa kurşun yağdırdı, kurşunların hedefi olmaktan böyle kurtuldu

Bursa'da husumetlisini cadde ortasında silahla kovalayan şahıs, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan son anda bir dükkana atlayarak kurtulan kişinin yaşadığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası silahına sarılan şüpheli, hedef aldığı kişi cadde üzerinde kovalamaya başladı. Silahın ateşlenmesiyle kendisini bir işletmeye son anda atan şahıs kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya anbean yansırken, şans eseri alışveriş yapan vatandaşlarda faciayı kıl payı atlattı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA