Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Merinos Kavşağı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Merinos Kavşağı'nda bir otomobil aniden alev aldı. Aracını durdurarak dışarı çıkan sürücü, otomobilinin yanışını çaresizce izlerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA