Haberler

Bıçaklı kavgaya sivil polis müdahale etti

Bıçaklı kavgaya sivil polis müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya sivil polis ekipleri müdahale etti. Şahısları ayırmak için havaya uyarı ateşi açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya sivil polis ekipleri müdahale etti. Şahısları ayırmak için havaya uyarı ateşi açıldı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan biri yanında bulunan bıçağı çıkararak karşısındaki kişiye saldırmak istedi.

Olay sırasında bölgede bulunan sivil polis ekipleri kavgaya anında müdahale etti. Şahısların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak ve çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla havaya iki el uyarı ateşi açtı.

Polisin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

Bernardo'ya 50 milyon harcamayıp dümeni tanıdık bir yıldıza kırdılar
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı

Sıradan bir belediye memuru ama... Yarış atı sayısı öyle böyle değil
Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek'te 10. kez perde açtı

Kardeş ülkede sinema buluşması: 10. Türk Film Günleri başladı
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>