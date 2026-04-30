Bursa'da avukat cinayeti: 7 şüpheli gözaltında

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesi olayı ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın asli faili ile birlikte toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı, şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri sürerken, dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Avukat Hatice Kocaefe, geçtiğimiz gün Bursa'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet, hukuk camiasında ve toplumda derin üzüntüye sebep olurken barolar, meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları saldırıyı kınadı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede soruşturmanın her yönüyle titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun gelişmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmesi gerektiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı