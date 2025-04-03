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Bursa'da Atatürk Büstünü Çalan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Atatürk Büstünü Çalan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir okuldan Atatürk büstünü çalan şüpheli A.A., güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anlarının kaydedildiği olayda, şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'da bir okuldan Atatürk büstünü çalan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İfadesi alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu 2 Orta Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan şüpheli kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, okul heyeti ve bölgedeki vatandaşlar Atatürk büstünün çalınmasına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerinde yapılan titiz çalışma ve güvenlik kamera incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çaldığı Atatürk büstünü sattığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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