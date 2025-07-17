Bursa'da Apartmanda Yangın, Mahalle Sakinleri Sokakta Toplandı

Bursa'da Apartmanda Yangın, Mahalle Sakinleri Sokakta Toplandı
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Gece yarısı Bursa'nın Selimiye Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın, 60 yaşındaki A.O.'nun uyuduğu sırada meydana geldi. Mahalleli dumanları görünce sokağa döküldü, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Bursa'da gece yarısı bir apartmandan yükselen dumanlar, mahalleliyi sokağa döktü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde saat 03.30'da sıralarında meydana geldi. Yangın, apartmanın zemin katında yalnız başına yaşayan 60 yaşındaki A.O., uyurken yaşandı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin mutfağından başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen A.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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