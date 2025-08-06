Bursa'da Antika Eşya Dükkânına Baskın: 190 Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Bursa'da Antika Eşya Dükkânına Baskın: 190 Tarihi Eşya Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik ilçesinde jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine düzenledikleri baskında antika eşya dükkânında Bizans dönemine ait yaklaşık 190 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, antika eşya satışı yapan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kılıçaslan Caddesinde H.T.'ye (52) ait antika eşya dükkana baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada İznik Müzesinde görevli sanat tarihçisi arkeologlar da hazır bulundu. Jandarma ekiplerinin antika dükkanında saatlerce süren titiz çalışmasında, orta ve yakın çağ Bizans dönemine ait oldukları belirlenen yaklaşık 190 parça objeye el konuldu.

El konulan parçalar Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den yılın takası

Fenerbahçe'den yılın takası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.