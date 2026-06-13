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Sıkıştırılan otomobil takla attı: 4 yaralı, sürücü firarda

Sıkıştırılan otomobil takla attı: 4 yaralı, sürücü firarda
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Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, başka bir aracı sıkıştırarak kazaya sebep oldu. Takla atan araçtaki 4 kişi yaralanırken, alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, seyir halindeyken başka bir aracı sıkıştırarak kaza yaptırdı. Kontrolden çıkan aracın takla attığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 03: 00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 AS 0894 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı aracı sıkıştırdı. Sıkıştırmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 35 HE 2506 plakalı araçta bulunan Eren D., Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. yaralandı. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. 06 AS 0894 plakalı otomobilin sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden firar etti. Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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