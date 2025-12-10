Haberler

Laf attığı kişiler tarafından böyle darp edildi… Dövmekle yetinmediler, yerde tekmelediler

Laf attığı kişiler tarafından böyle darp edildi… Dövmekle yetinmediler, yerde tekmelediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, yoldan geçerken bir araca laf attı. Bu durum üzerine araçtan inen 4 kişi, şahsı darbederek yere düşürdü. Hastaneye kaldırılan kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'da gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen bir şahsın yoldan geçen bir araca laf atması, üzerine araçtan inen 4 kişinin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu belirtilen şahıs, seyir halindeki bir araca sözlü sataşmada bulundu. Bu durum üzerine araçtan inen 4 kişi, adamı yumruk ve tekmelerle darbetmeye başladı. Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title