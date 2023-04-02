14 yaşındaki kız çocuğu ve annesi arka arkaya intihar etti

Bursa'da 14 yaşındaki kızı N.N.M.'yi bir süredir psikolojik tedaviye götüren anne, kızını kahvaltıya çağırmak için dubleks evin üstü katına çıktı; bu sırada kızı N.N.M kendini balkondan aşağı bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşayan anne, kendini kaybederek aynı balkondan kendini attı. Olay sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan S.M. (43), 3 çocuğundan biri olan N.N.M.'yi (14) bir süredir psikolojik tedaviye götürüyordu. Anne, öğle saatlerinde evde kahvaltı hazırlayıp, kızı N.N.M.'yi çağırmak için dubleks evin üst katına çıktı.

KIZININ PEŞİNDEN BALKONDAN ATLADI

O sırada balkonda bulunan N.N.M., kendisini aniden balkondan boşluğa bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşayan anne S.M., yerde hareketsiz yatan kızını görünce kendisini kaybetti. S.M. de kızının arkasından aynı balkondan kendisini aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATININI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.