Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aç kalan domuz sürüsü şehre indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Mudanya Halilpaşa mahallesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Çöp konteynırlarında bir süre yemek arayan domuz sürüsü daha sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa