Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Aç kalan domuz sürüsü şehre indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Aç kalan domuz sürüsü şehre indi BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Mudanya Halilpaşa mahallesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Çöp konteynırlarında bir süre yemek arayan domuz sürüsü daha sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.