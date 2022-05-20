Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı - Haberler

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Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, Bomba, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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