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Bursa'da trafiğe 15 temmuz düzenlemesi

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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren Altıparmak, Cemal Nadir, Atatürk, Fevzi Çakmak ve İvazpaşa caddeleri araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kent merkezindeki bazı ana arterler 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle alınan trafik tedbirlerini duyurdu.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00'den etkinliklerin sona ermesine kadar Altıparmak Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve İvazpaşa Caddesi güzergahı ile bu caddelere bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen güzergahları kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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