Son Dakika | Bursa'da başıboş at trafiği alt üst etti... O anlar kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da başıboş at trafiği alt üst etti.

Bursa'da başıboş at trafiği alt üst etti... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da başıboş at, trafiği alt üst etti. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir at koşarak araçların önüne atladı. Bir süre ana yolda gezen at daha sonra mahalle aralarına inerek gözden kayboldu. O anlar trafikteki bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.