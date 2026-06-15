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Burhaniye'de trafik kazasında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Burhaniye'de trafik kazasında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Burhaniye-Taylıeli yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü İrfan Sezer hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü İrfan Sezer hayatını kaybetti. Kaza, Burhaniye-Taylıeli yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taylıeli Mahallesi'ne gitmekte olan İrfan Sezer yönetimindeki 10 ARM 018 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen T.A. (26) idaresindeki 10 YA 0325 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İrfan Sezer, Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilirken, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü T.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İrfan Sezer'in ölümü doğum yeri olan Ağacık köyünde büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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