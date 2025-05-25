Burhaniye'de Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burhaniye'de Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kuyuya düşen curbanlık bir kuzu, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Memiş Mahallesi, Amerikalı Bahçe Sokak Küme Evleri'nde meydana geldi. Bahçede bulunan kurbanlık kuzu 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Büyük bir korku yaşayan hayvan sahibi, kendi imkanlarıyla kuzuyu çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kuzu, Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin özel halat ve kurtarma ekipmanları kullanılarak bir saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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