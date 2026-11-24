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Burdur'da 3 dönümlük çayırlık alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz bilinmeyen nedenle çayırlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı