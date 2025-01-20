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Burdur-Fethiye Karayolunda Kaza: 1 Yaralı

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Sürücü Ahmet D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Fethiye karayolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesi Burdur- Fethiye karayolunda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.20 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesi Burdur Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametinden Karamanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet D.idaresindeki 07 BEK 62 plakalı Tata marka otomobil Karamanlı ilçe girişine 400 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Ahmet D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur-Fethiye Karayolunda Kaza: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ KANCI - 3.Sayfa
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